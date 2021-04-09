وزير التعليم العالي يطالب جامعة القدس بوقف كل الإجراءات المتخذة بحق النقابيين المفصولين فورا واستمرار الادانات لقرار الجامعة

رام الله - وطن: تواصلت ردود الفعل المستنكرة لقرار جامعة القدس بفصل 3 من النقابيين بسبب مطالبتهم بحقوقهم القانونية، حيث شمل قرار الفصل، رئيس النقابة د. مجدي حمايل، أمين سر النقابة د. عبد الله نجاجرة، ود. محمد عمارنة.

وجاء قرار الفصل حسب النقابيين "على خلفية مطالبهم النقابية المشروعة، المتمثلة بصرف رواتب موظفي الجامعة كاملة وما يترتب عليها من فارق العملة وغلاء المعيشة."

اقرأ المزيد: "جامعة القدس تفصل ثلاثة نقابيين".. نقابة العاملين في الجامعة لـ"وطن": التصعيد سيبدأ بداية الأسبوع القادم

وزير التعليم العالي يطالب الجامعة بوقف كل الاجراءات المتخذة

من جانبه طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود ابو مويس، رئيس الجامعة عماد ابو كشك، بوقف كافة الاجراءات التي اتخذتها الجامعة من طرف واحد بحق النقابيين الذين جرى فصلهم، وفتح مجال للوزارة للقيام بدورها كما ورد في البند رقم 6 من المادة 5 من قانون التعليم العالي رقم 6 لعام 2018.

وقال ابو مويس في رسالة وجهها الى رئيس جامعة القدس، ان الوزارة تتابع الأزمة القائمة في الجامعة منذ البداية وأنها كانت تأمل بانتهاء الازمة باسر وقت مثمنة دور وزارة العمل وجهودها المبذولة لإنهاء النزاع القائم.

وقال الوزير ان الوزارة اطلعت على قرار وزارة العمل التي اعتبرت فصل الموظفين النقابيين من قبل ادارة الجامعة إجراء غير قانوني وطالبت بعودتهم الى عملهم فورا.

الاتحاد العام لعمال فلسطين يستنكر قرار الجامعة

ووجه الاتحاد العام لعمال فلسطين رسالة الى رئيس جامعة القدس، استنكر خلالها قرار فصل "قادة نقابيين" من الجامعة، بسبب مطالبة نقابة العاملين في الجامعة بحقوق العاملين المشروعة وأهمها بدل غلاء المعيشة، رسوم التقاعد ، وبدل فرق العملة.

وقال الاتحاد "ان عملية فصل النقابيين مخالفة للقانون وحرية العمل والنشاط النقابي وتتناقض مع مبدأ الحوار الاجتماعي ومع اتفاقية الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية رقم 87 ".

وأوضح الاتحاد "ان فصل العمال عموما والنقابيين خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وطبقته العاملة في فلسطين وخاصة في ظل جائحة كورونا هو خروج عن مبدأ التكافل والتضامن بين أبناء شعبنا لمواجهة التحديات والظروف الصعبة".

وطالب الاتحاد العام لعمال فلسطين إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن قرار الفصل وإعادة المفصولين إلى عملهم والاستجابة إلى مطالب العاملين المشروعة.

وأعرب الاتحاد العام لعمال فلسطين عن استنكاره لكافة عمليات الفصل لعمالنا عموما والنقابيين خصوصا التي تلجأ لها بعض المؤسسات والشركات ، مطالبا بتغليب لغة الحوار للوصول إلى اتفاقيات عمل جماعية تحفظ حقوق عمالنا ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي وتمكينهم من العيش بكرامة في وطنهم .

ودعا الاتحاد كافة الاتحادات والنقابات العمالية للتضامن مع المفصولين، كما دعا وزارة العمل للتدخل الفوري من أجل إعادة المفصولين إلى عملهم .

واكد الاتحاد ان التنظيم والنشاط النقابي حق كفله القانون واتفاقيات العمل العربية والدولية.

الجمعية العربية للحريات الاكاديمية تدين اجراءات الجامعة



من جانبها ادانت الجمعية العربية للحريات الاكاديمية، الاجراءات المتخذة من ادارة جامعة القدس بحق ممثلي نقابة العاملين والأكاديميين.

وأعربت الجمعية في بيان لها عن رفضها لتلك القرارات داعية اياها الى التراجع عنها فورا.

وقالت الجمعية إنها "تستهجن القرارات التي اتخذتها ادارة جامعة القدس ضد النقابيين على خلفية التحرك النقابي للمطالبة بحقوق أساتذة وموظفي الجامعة ".

وأدانت الجمعية "القرار الظالم" مطالبة ادارة الجامعة بالتراجع عنه والغائه، لان تلك القرارات تتنافى مع اعلان القدس للحريات الأكاديمية.

وكانت نقابة العاملين في جامعة القدس قد اعلنت في وقت سابق عبر وطن عن سلسلة خطوات لمواجهة فصل الجامعة التعسفي لثلاثة نقابيين

اقرأ المزيد: رئيس نقابة العاملين في جامعة القدس يعلن عبر "وطن" عن سلسلة خطوات لمواجهة فصل الجامعة التعسفي لثلاثة نقابيين