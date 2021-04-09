نادي الأسير: إصابة الأسير الجريح رمزي أبو عجمية بـ(كورونا) في سجن "عوفر"

وطن: أكد نادي الأسير اليوم الجمعة، أن الأسير الجريح رمزي أبو عجمية (19 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، قد أُصيب بفايروس (كورونا) حيث يقبع في سجن "عوفر".

وأوضح نادي الأسير أن إدارة سجن "عوفر" قامت بعزله في القسم المخصص لعزل الأسرى المصابين بـ(كورونا)، ليرتفع عدد الأسرى الذين أُصيبوا بفايروس (كورونا) منذ بداية انتشار الوباء إلى (368) أسيرًا.

ولفت نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الجريح أبو عجمية، في الـ29 من شهر آذار/ مارس الماضي، وما يزال موقوفًا حيث عُقدت له يوم أمس جلسة محكمة خلالها تم تمديد اعتقاله حتى تاريخ 12 نيسان/ أبريل الجاري.

يُشار إلى أن أبو عجمية واجه عمليات الاعتقال منذ أن كان طفلًا عام 2016، وما يزال يعاني من آثار الإصابات البليغة التي تعرض لها برصاص الاحتلال في ساقيه عام 2016.

يذكر أن للأسير أبو عجميه شقيق جريح وأسير وهو حمزة أبو عجمية، الذي اعتقله الاحتلال في الـ24 من آذار الماضي، وما يزال موقوفًا، حيث جرى اعتقاله بعد عشرة أيام على إصابة الاحتلال له في إحدى ساقيه وهو بحاجة إلى متابعة صحية وعلاج.

وأكد نادي الأسير أن مخاطر وباء (كورونا) على الأسرى ما تزال قائمة، لا سيما مع استمرار عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال، والتي لم تستثن خلالها الأطفال، وكبار السّن، والنّساء، والجرحى، والمرضى.