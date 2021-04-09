سريان الأوامر العسكرية الإسرائيلية على الأراضي المحتلة بموجب الاتفاقات المرحلية

كتبت الباحثة: آية أيمن شويكي

نتج عن حرب حزيران سنة 1967، قيام قوات الاحتلال بإصدار أوامر ومناشير عسكرية، التي جاءت لخدمة الوجود الاحتلالي في تلك الفترة، ثم شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باستثناء القدس، حركة تشريعية جديدة بدأت منذ دخول السلطة الفلسطينية إلى مدينتي غزة وأريحا. وبناء على دخول السلطة، قامت بتوقيع اتفاقيات مرحلية إسرائيلية فلسطينية، وقيدت بموجب هذه الاتفاقيات بسلطات تشريعية محددة ومقيدة، وأهم هذه الاتفاقيات: اتفاقية واشنطن 1995، ذلك أن هذه الاتفاقيات تبقي على التشريعات السارية في الأراضي المحتلة بما فيها الأوامر العسكرية الإسرائيلية.

مُنحت السلطة التنفيذية سلطة التشريع قبل انتخابات المجلس التشريعي استناداً للاتفاق الانتقالي غزة- أريحا، الموقع في القاهرة 4/5/1994 وخاصة المادة 7 منه، واتفاق واشنطن 1995، حينها تولت السلطة الوطنية سلطة إصدار القوانين العادية والأساسية والأنظمة واللوائح بما لا يتعارض مع بنود الاتفاق، وضمن حدود ولايتها الإقليمية.

أما بعد انتخاب المجلس التشريعي 1996 فخولت له سلطات التشريع بموجب حدود السلطة المنقولة إليه، حسب ما أشارت إليه مذكرة إعلان المبادئ (إلى أن سلطة المجلس التشريعي سوف تحددها الاتفاقية المرحلية- أوسلو) ، حيث أعطيت له صلاحية سن التشريعات بما فيها القوانين الأساسية والأنظمة ومشاريع القوانين. ومنحت رئيس السلطة صلاحية سن التشريعات الثانوية وإصدار القوانين التي يقرها المجلس التشريعي واقتراح القوانين، وكل ذلك بما لا يتعارض مع وثيقة إعلان المبادئ وأحكام هذه الاتفاقية تحت طائلة البطلان.

إلا أنه يستثنى من الصلاحيات المذكورة كل المسائل التي لم تنص الاتفاقية على نقلها وهي مناطق ج والإسرائيليين في الضفة وغزة وقضايا المفاوضات، وقضايا الوضع النهائي، وهي: القدس، المستوطنات المواقع الأمنية المحددة، اللاجئون الفلسطينيون، العلاقات الدولية الإسرائيلية، وأي صلاحية أخرى لم يتم نقلها.

وبالإضافة للاستثناءات المذكورة فقد جاء في البند الرابع من المادة 18 ما يلي:

أ‌- التشريعات، بما فيها التشريعات التي تعدل أو تلغي قوانين سارية أو أوامر عسكرية، والتي تفوق ولاية المجلس أو التي تكون مخالفة لأحكام إعلان المبادئ أ, لهذه الاتفاقية، أو أي اتفاقية يمكن التوصل لها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية، لن تكون سارية المفعول وستكون باطلة.

ب‌- على رئيس السلطة التنفيذية للمجلس عدم إصدار تشريعات تبناها المجلس إذا كانت هذه التشريعات تقع ضمن أحكام هذا البند.

ت‌- يجب إبلاغ الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية عن جميع التشريعات.

ث‌- ...الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية له لفت نظر اللجنة لأي تشريعات تعتبر إسرائيل أن البند ينطبق عليها...

بموجب البند الرابع المذكور فقد استثنيت الأوامر العسكرية من الإلغاء أو التعديل من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالإضافة لنص اتفاقية واشنطن بعدم جواز الإلغاء أو التعديل للأوامر العسكرية، نصت أيضاً في المادة 17/4: " أ- سيكون لإسرائيل من خلال الحاكم العسكري سلطة على مناطق لا تقع تحت الولاية الإقليمية للمجلس...ب- لهذه الغاية الحكم العسكري سيبقى على صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية ضرورية بناءً على القانون الدولي".

لذا نلاحظ من خلال بنود الاتفاقية أن إسرائيل حافظت على استمرار سريان الأوامر العسكرية، والقوانين السارية، بالإضافة لاحتفاظها بسلطات تشريعية واسعة.

فبموجب الاتفاقية المرحلية، وافقت السلطة الفلسطينية بصفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني على سريان الأوامر العسكرية، كونها جهة ذات صفة شرعية فلسطينية.

استمرار سريان الأوامر العسكرية

يتبين لنا أنه حتى اليوم يستمر سريان الأوامر العسكرية، وذلك يعود لوجود الاتفاقيات التي قيدت السلطة الفلسطينية بأن نصت على سريان تلك الأوامر، وكون المشرع أبقى عليها، و لعدم اتخاذ القضاء الفلسطيني موقفاً ضدها، على الرغم من أن بقائها سارية المفعول لم يعد مبرراً بعد أن انحسرت السلطات الفعلية لقوات الاحتلال.