عقل أبو قرع يكتب لـ"وطن": يوم الصحة العالمي والعدالة الصحية والتطعيم عندنا!

شاهدت شخصيا وبأم عيني، الفوضي وعدم التنظيم والتخبط والصياح والقاء اللوم والمسؤوليه، خلال عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، قبل عدة أيام في مقر المدرسه المجاور لمديرية صحة محافظة رام الله والبيره، وفي ظل الشمس الساطعه في ذاك الصباح، قبل عدة أيام، كان القلق والغضب والحزن باديا على المتواجدين في ساحة المدرسه، وفي معظمهم من كبار السن من الرجال ومن النساء، بالاضافه الى مرافيقيهم من الابناء أو الاقارب، وفي الغالب لم يتجاوز العدد المائة شخص في ذلك اليوم.

وفي ظل الامتعاظ والغضب من الجهات المسؤوله بشكل مباشر عن برنامج التطعيم في ذلك المكان بالتحديد، وذلك بسبب عدم القدره على تنظيم عمليه بسيطه بشكل فعال وحضاري وانساني لقطاع من مجتمعنا هو الاكثر تضررا أو ألاكثر هشاشه للاصابه وربما الوفاه من فيروس أجتاح العالم بأكمله، الا أن المسؤوليه غير المباشره الاخلاقيه والاداريه والتنظيميه، تقع على الوزاره قاطبه وعلى رأسها من هو مسؤول عن الوزارة.

التي ومن الواضح ومما شاهدت شخصيا في مكان التطعيم، لم تبذل الحد الادنى من الاجراءات الاداريه والتنظيميه التي تكفل اجراء التطعيم الذي لا يستغرق دقائق، بشكل منظم وهادئ وانساني ويحترم من تكبد الصعاب والسفر من اماكن مختلفه في محافظة رام الله، من أجل تلبية اتصال الوزاره المبرمج من خلال التسجيل على المنصه، وقبل فتره من أجل الحضور للتطعيم في ذلك اليوم المحدد.

وفي ظل ذلك، يصادف في السابع من نيسان من كل عام، ما يعرف ب" يوم الصحة العالمي"، حيث يتم الاحتفال به كل عام بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العالمية، ويتم التركيز في كل عام على موضوع صحي محدد، وفي هذا العام، اي في عام 2021، وفي ظل تداعيات وأثار جائحة كورونا المتواصله التي اربكت العالم، اختارت منظمة الصحة العالمية الاحتفال تحت شعار" نحو توفير العداله الصحيه للجميع"، وبالاخص للفئات الفقيره والمهمشه وغير القادره على توفير ثمن أو الوصول الى احدى لقاحات كورونا وبالتالي الحصول على التطعيم.

وحسب الامين العام لمنظمة الامم المتحده، فأن هذا اليوم من المفترض أن يسلط الضوء على مظاهر انعدام المساواة والعدل التي تكتنف النظم الصحية في العالم، وبالاخص أن معدلات المرض والوفاة الناجمين عن كورونا هي أعلى بين السكان والمجتمعات التي تكابد الفقر وظروف المعيشة والعمل غير المواتية والتمييز والاستبعاد الاجتماعي، ونحن في بلادنا لسنا بالبعيدين عن ذلك.

حيث نعرف أن الاولويه في وسائل مقاومه أو محاولة التغلب على كورونا، اصبحت في الوقت الحاضر لبرامج التطعيم، حيث يتباهى المسؤولون بنجاح برامج التطعيم ضد فيروس كورونا التي بدأوها في بلادهم، وليس ذك فقط، ولكن من الواضح أن الانجازات للكثير مرتبط بمدى نجاعة وشمول برامج التطعيم ، وكذلك أصبح من الواضح أن عودة النشاطات الاقتصاديه من عمل وتجاره وسياحه وطيران وما الى ذلك قد أصبح مرتبطا بمستوى ونوعية برامج التطعيم في تلك البلد أو ذاك.

وفي بلادنا، وبغض النظر عن أسباب فشلنا حتى الان في الحصول على كميات كافيه من اللقاح وبالتالي البدء ببرنامج تطعيم مؤثر وفاعل وعادل ولقطاع واسع من الناس، فيجب تركيز الجهود على ذلك، أي الحصول على اللقاحات بشتى الطرق وحتى لو كان بأعلى الاسعار، لأن أثار الفيروس وكما يتضح لنا هي وخيمه، سواء على الاقتصاد أو على الصحه أو على العلاقات الاجتماعية وغيرها، خاصة واننا نشهد موجه وراء اخرى من انتشار الفيروس في بلادنا، وبالتحديد في قطاع غزه في هذه الايام، والتي حسب تصريحات وزيرة الصحه وغيرها من المسؤولين هي الاخطر من موجات الانتشار حتى الان.

وفي يوم الصحه العالمي، فأن العداله الصحيه تعني كذلك العداله والمساواه فيما يتعلق بالسياسات المتعلقه بالوقايه وبأنواعها، مثل التطعيم والتوعيه الصحيه، والرعايه الصحيه الاوليه وما يشمل من صحة البيئه والمرأه وسلامة الاغذيه توفير الادويه والفحوصات، مرورا بتوفر الرعايه في المستشفيات من اجهزه وكفاءات ومختبرات ومن تعامل وتوثيق ومن عمليات متخصصه وما الى ذلك.

والعداله الصحيه تعني الحصول على مكان أو سرير في المستشفى أو غرف العنايه المكثفه لمن يحتاج وبدون تمييز، حيث أننا ما زلنا نشاهد الاكتظاظ الكبير في غرف الطوارئ في المستشفيات، وعدم وجود اماكن او اسرة لحالات طارئة، وبالتالي نلحظ الحاجة الماسة الى المزيد من التوسع، والى المزيد من الاسره والى المزيد من الطاقم والامكانيات، وحتى الحاجة الى اعادة ترتيب اولويات، والى تبني انظمة ادارية اكثر كفاءة واكثر وضوح وانجع، وهذا يؤكد على الحاجة الملحة الى التوسع الافقي والعمودي والذي بدوره يحتاج الى القرارات الادارية، بأعادة توزيع المصادر والامكانيات المادية والبشرية، سواء الداخلية، او الخارجية، من اجل تلبية اولويات الناس، والتي في أحيان عديده تكون أولوليات مصيرية.

والعداله الصحيه تتطلب توفير الادويه لمن يحتاجها أو بأسعار في مقدور المريض، حيث نعرف أن موضوع الادوية، الموضوع القديم الجديد، سواء من حيث توفرها، او من حيث تطبيق قرارات تخفيض اسعارها الدوريه، والقلق المتواصل عند الناس حول ذلك، ومن الامثلة على ذلك، ما يتم الاعلان عنه بين الفتره والاخرى في الصحف مثلا، عن تخفيض اسعار الكثير من الاصناف من الادوية الاجنبية، بدون ان يكون لذلك اثر سريع على المريض، وهذا يتطلب اعادة النظر في الالية او في الطريقة الادارية، التي يتم من خلالها مراجعة اسعار الادوية، وفي طريقة الاعلان عن ذلك الى وسائل الاعلام، وكذلك والاهم في متابعة ومراقبة تطبيقها في الصيدليات والمستودعات.

والعداله الصحيه تعني امكانية الحصول على التحويلات الطبيه لخارج القطاع الصحي الفلسطيني الحكومي لمن يحتاج وبدون اللجؤ الى الطرق الالتوائيه من هذا أو ذاك، ورغم التطور ومحاولة الضبط والمأسسة والحذر، ورغم النقاش المستفيض الذي اخذه هذا الموضوع، الا ان موضوع التحويلات الطبية الى خارج القطاع الصحي الفلسطيني، ما زال موضوعا مقلقا، ومربكا، ومكلفا ومحيرا، ويحتاج الى العناية والدراسة والمراجعة، وما زال المواطن العادي يشك في الاجراءات وفي امكانية حصولة الى تحويله ملائمه ولازمه اذا احتاجها، بدون أن يضطر الى اللجؤ الى الاخرين للواسطه والمحسوبيه وما الى ذلك.

والعداله الصحيه في بلادنا، وفي ظل مواصلة ضبط ومصادرة والحديث عن وجود مواد فاسدة متعددة، أي غير أمنه أو تفتقد الى الفعاليه المرجوه، تتطلب العمل من اجل طمأنة المستهلك، فالمطلوب من الجهات الرسمية وغير الرسمية المهتمة بسلامة الغذاء والدواء ولمنع وصول المواد الفاسدة للناس، وضع برنامج منظم ومتكامل من اجل سحب عينات عشوائية، سواء اكانت من الخضار او من الفواكة أو من منتجات غذائيه، او من الدواء، او حتى من الخبز والكعك، والحليب ومشتقاتة، واجراء الفحوصات الروتينية لهذه العينات، في مختبرات تم اعتمادها، وتم التأكد ومن خلال مختصين بجاهيزتها، سواء طاقمها او اجهزتها، والاهم كذلك نشر نتائج الفحوصات من خلال الاعلام، لكي تصل الى المستهلك.

وفي يوم الصحه العالمي في هذا العام، الذي يتم الاحتفال به في اطار العمل من أجل أن يكون النظام الصحي عادلا للجميع، فأن النظام الصحي في بلادنا وبشكل موضوعي، ورغم الصعاب والتحديات وربما الضعف الاداري والتنظيمي، وغياب نظام متكامل للمتابعه والتقييم، فأن من يتتبع التطورات الصحيه في بلادنا، لا ينكر ان هناك تطورا متواصلا يحدث في القطاع الصحي، سواء من قبل القطاع العام اي من خلال وزارة الصحه الفلسطينيه، او من قبل استثمارات ومشاريع القطاع الخاص، وبأن هناك زخما جماعيا وتكاتف ودعوات من جهات مختلفة من اجل الارتقاء بهذا القطاع في اطار توفير الرعايه الصحيه المتكامله للناس، سواء فيما يتعلق بأجراء العمليات في داخل البلاد، أو احضار الاجهزه المتطوره، أو استخدام الخبرات والاحتفاظ بالكفاءات، أو من خلال التطور الاداري والمهني والتعامل، أو فيما يتعلق بافتتاح مراكز صحية متخصصة.

وفي نفس الوقت، ومع كل التطورات الايجابيه النوعيه والكميه ، فأن القطاع الصحي في بلادنا يحتاج الى التركيز على التخطيط لاستراتيجيات بعيدة المدى، تعتمد مبدأ الوقاية والتوعية كاولوية للحفاظ على الصحة العامه ومنها صحة المواطن وصحة البيئه التي يحيا فيها من طعام ومياه وهواء وبيئة العمل، والى التركيز أكثرعلى التطور النوعي وليس الكمي وبشكل مستدام في الرعاية الصحية الاساسيه، ويحتاج الى ارساء فلسفة واسس نظام المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم بشكل ممنهج وموضوعي، وفي الاتجاة الصحيح ، لكي يصبح القطاع الصحي، من القطاعات التي يثق بها المواطن الفلسطيني وبالتالي يدعمها، ويفتخر بها سواء من حيث خدمة المواطن أومن حيث توفر الكفاءات المتخصصة، أو من حيث استعمال الاجهزة والمعدات الحديثة، أو من حيث وجود انظمة ادارية توفر على المواطن الوقت والجهد والمال والضغط النفسي لكي يحصل على الخدمه الصحيه التي يستحقها، ومنها الحق البسيط في التطعيم ضد فيروس كورونا.