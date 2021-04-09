حملة اعتقالات ومداهمات للاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق ومدن متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من مناطق مختلفة في بيت لحم وجنين وبلدة دورا جنوب غرب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ساحور في مدينة بيت لحم، ودهمت عدداً من المنازل فيها، واعتقلت منها الشاب رائد ابراهيم عبيات (42 عاما).

في السياق اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد غسان منصور (19 عاما) وأحمد إياد السعدي (19 عاما)، بعد اقتحامها لمنزل ذويهما في ضاحية صباح الخير وشارع نابلس بمدينة جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن رزق الرجوب (63 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه في منطقة كريسه في بلدة دورا بالخليل.