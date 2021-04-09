وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الجمعة، وتصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات مئوية، وتسود أجواء مائلة للبرودة نهاراً بوجه عام مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وفرصة محدودة لزخات محلية هنا وهناك، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً خصوصاً في الجبال.

أما يوم غد السبت، يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وتصبح دون معدلاتها بشكل حاد يتجاوز 10-11 درجة، وتسود أجواء باردة بشكل واضح خصوصاً في الجبال، وسماء غائمة جزئياً الى غائمة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار في شمال ووسط البلاد، وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة،