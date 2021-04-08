الثقافي ينتزع فوزاً قاتلاً من بلاطة

وطن: اقتنص فريق ثقافي طولكرم مساء الخميس 3 نقاط ثمينة من نظيره مركز بلاطة، بعد الفوز عليه بهدف نظيف في الجولة 21، وقبل الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم في الضفة الغربية المحتلة.

وانتظر الثقافي حتى الدقيقة 92 ليخطف هدف الفوز عبر اللاعب سامح علوان، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة تقدم بها للمركز العاشر، وتوقف رصيد بلاطة عند 40 نقطة في المركز الثاني.

وفي لقاء آخر، تعادل أهلي الخليل مع ضيفه جبل المكبر بهدف لمثله على إستاد "هواري بومدين" بالخليل جنوب لبضفة، ليرفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع، واستعاد جبل المكبر المركز الثالث بـ 35 نقطة.

وتقدم جبل المكبر عبر هدافه شهاب القنبر العائد من الإيقاف، فيما أدرك زهير شعبان التعادل للأهلي، وشهد الوقت بدل من الضائع طرد لاعبي الأهلي أحمد شديد، ومراد أبو ميزر.