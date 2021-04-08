القدس: وفاتان و40 إصابة بكورونا خلال ثلاثة أيام

وطن: أفاد الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس، أنه تم خلال الأيام الثلاثة الماضية تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة بالفيروس في المدينة.

وقال الجبريني، إن الحالة الوبائية في القدس تبشر بتفاؤل مشوب بالحذر، وذلك في ضوء استمرار الانخفاض في أعداد المصابين بالفيروس للاسبوع الثالث على التوالي، موضحاً أن هذه الحالة لا تعني نهاية الفيروس، ولكنها تبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين بعد أكثر من عام كامل شهد ثلاث موجات من الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 278 مواطنا وإصابة 27287 بالقدس.

وقال الجبريني، إن عدد الإصابات المسجلة خلال الأيام الثلاثة الاخيرة بلغ 40 حالة، منها 12 إصابة تم تسجيلها يوم الثلاثاء، و 13 إصابة الأربعاء، و 15 إصابة سجلت اليوم الخميس.

وأشار الجبريني إلى أنه تم تسجيل 196 حالة شفاء، وبذلك ينخفض عدد الإصابات النشطة في المدينة إلى 308 إصابات، منها 40 إصابة في المستشفيات.

وحول حملة التطعيمات في المدينة ذكر الجبريني أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى بلغ 152 الفاً، والجرعة الثانية 123 الفاً.

وقال، إن محطات تلقي التطعيم منتشرة بشكل يومي في أنحاء المدينة مع دراسة استمرارها في شهر رمضان المبارك.

وختم الجبريني بدعوة المواطنين للالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ومواظبة التعقيم، سائلا الله السلامة للجميع.