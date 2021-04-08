لليوم الثاني.. الأسير طارق خضر (أبو وئام) يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

وطن: لليوم الثاني على التوالي، يواصل الأسير المناضل طارق خضر (أبو وئام) معركة الأمعاء الخاوية، رفضاً لتجديد الاعتقال الإداري لثلاثة شهور أخرى.

والأسير أبو وئام (68 عاماً)، الذي أعلن إضرابه الثلاثاء الماضي، بمساندة 20 أسيرًا من أسرى الجبهة الشعبية في سجن عوفر، معتقل في سجون الاحتلال للمرة السابعة، كان آخرها يوم 29-12-2020 وصدر بحقه قرار إداري مدته أربعة شهور، بزعم وجود ملف سرّي ضده، جُدّد قبل أيام.

ويعاني الأسير خضر من أمراض مزمنة أورثته إياها اعتقالاته السابقة، ويتحرّك داخل السجن متكئاً على رفاقه الأسرى، بعدما رفص الاحتلال السماح له باصطحاب عكازيه لحظة اعتقاله.

ويعتبر أبو وئام من الشخصيات الوطنية في محافظة رام الله وقد أمضى في سجون الاحتلال عدة سنوات خلال اعتقالات متكررة، أولها وهو في عمر 15 عاماً، كما أنه طورد من جنود الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية.