دولة الاحتلال تقرر "عدم التعاون" مع تحقيق الجنائية الدولية بارتكابها جرائم حرب

وطن: قرر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عدم التعاون مع تحقيق الجنائية الدولية بعد الاجتماع مع كبار الوزراء والمسؤولين قبل انقضاء مهلة يوم الجمعة للرد على خطاب إخطار من المحكمة.

وذكرت هيئة البث "الإسرائيلية" العامة، أن نتنياهو عقد، اليوم الخميس، مداولات حول شكل الرد على رسالة بنسودا، وتقرر في نهاية المداولات أن "توضح إسرائيل للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، أن ليس لديها صلاحيات للشروع في تحقيق ضد إسرائيل، التي لن تتعاون معها"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقا في مارس/ آذار المنصرم في جرائم حرب ارتكبتها دولة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.