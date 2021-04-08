الزراعة بغزة: وفرة بالمنتجات النباتية والحيوانية في رمضان

وطن: قالت وزارة الزراعة في غزة، يوم الخميس، إنها أجرت استعدادات خاصة لتوفير المنتجات النباتية والحيوانية خلال شهر رمضان المبارك؛ لتفادي أي نقص من هذه المنتجات الرئيسية.

وطمأنت الوزارة، المستهلكين والمزارعين ومربي الدواجن بأن الأسعار ستكون معتدلة ومناسبة للجميع وفي الحدود الطبيعية.

وأوضحت الخضروات الصيفية الرئيسية كافة متوفرة بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، إذ يكون خلال رمضان ذروة الإنتاج الزراعي.

وذكر مدير عام الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية بالوزارة ناصر ديب، أن دائرة الخضار بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات نفذت زيارات ميدانية خلال شهر مارس/ آذار لمتابعة المساحات المزروعة حسب الخطة الزراعية، لمراقبة كميات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وخاصة محاصيل الخضار الرئيسية وتوفرها خلال شهر رمضان.

وأوضح ديب أن محاصيل البطاطس والبصل والبندورة التي زُرعت في العروة الخريفية والربيعية ستكون متوفرة خلال رمضان، بالإضافة لتوفر المحاصيل الأخرى مثل الخيار والباذنجان والفلفل والورقيات.

وأكد أن الكميات المنتجة من المحاصيل المذكورة ستكون كافية للاستهلاك الطبيعي لقطاع غزة.

وفيما يتعلق بالمنتجات الحيوانية، ذكر مدير الإنتاج الحيواني بالوزارة عايش الشنطي، أنه منذ أشهر أجرت الوزارة الاستعدادات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء، وخاصة الدجاج اللاحم خلال شهر رمضان.

وأوضح الشنطي أن من ضمن هذه الإجراءات، السماح باستيراد أكثر من 5.5 مليون بيضة لاحم مخصبة، ومن المتوقع أن تنتج حوالي 4.2 مليون دجاجة.

وأكد أن هذه الكمية تعتبر ضعف الاستهلاك الطبيعي من الدجاج اللاحم في الأشهر العادية والذي يقدر بـ2.2 مليون دجاجة.

وتوقع الشنطي أن تكون كميات الدجاج اللاحم متوفرة بشكل كافٍ خلال شهر رمضان، إذ تم توفير ضعف الاحتياج الطبيعي من الدجاج الذي يقدر بـ 70 ألف دجاجة يوميًا.

وأشار إلى أنه سيكون خلال شهر رمضان وفرة في الدجاج بإنتاج يقدر بأكثر من 140 ألف دجاجة يوميًا، فضلاً عن توفر أكثر من 120 ألف حبشة جاهزة للتسويق، لافتًا غلى أن "هذه الكمية كافية ومناسبة جدًا لاحتياجات الشهر الكريم".

وفي السياق، أفادت الإدارة العامة للتسويق والمعابر بالوزارة، بأنه خلال شهر مارس الماضي تم إدخال أبقار وعجول عدد 2158 وأغنام 2276 رأس، وألبان وأجبان 1800 طن، ولحوم حمراء مجمدة 300 طن، وأسماك مجمدة 600 طن، استعدادًا لشهر رمضان.