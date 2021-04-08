وصول ناقلة نفط إيرانية إلى مرفأ بانياس في سوريا

وطن: وصلت ناقلة نفط إيرانية إلى مرفأ بانياس السوري، محملة بمليون برميل من الخام.

وقالت وزارة النفط السورية إن ناقلة نفط رست في ميناء بانياس على البحر المتوسط، لتفريغ حمولتها في المصفاة.

ويأتي هذا الإعلان بعد عشرة أيام من بدء السلطات تقنين توزيع المنتجات البترولية بسبب تعثر العبور في قناة السويس.

يذكر أن العام الماضي، أكّد السفير الإيراني في سوريا جواد ترك أبادي أن بلاده ستستمر بدعم احتياجات سوريا من المشتقات النفطية في مواجهة الموجة الجديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف البلدين.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية حينها على هامش المؤتمر الأول لرجال أعمال وسيدات المجتمع السوري، قال ترك أبادي "أؤكد لكم أننا سنقف إلى جانب بعضنا البعض، والشعب السوري صامد إلى جانب وطنه ومؤسساته".

وهذه ليست المرة الأولى التي تكسر إيران الحصار على الدول، سبق ذلك وأدخلت مجموعة تضمّ ثلاث ناقلات تحمل وقوداً إيرانياً المياه الإقليمية الفنزويلية.

(الميادين)