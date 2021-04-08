سريان منع حركة المركبات وتعطيل المؤسسات لمواجهة كورونا في غزة

وطن: بدأ في قطاع غزة، سريان قرار منع حركة المركبات لثلاثة أيام، منذ مساء أمس الأربعاء وحتى صباح الأحد، في إطار مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، والحد من ارتفاع أعداد الإصابات.

وانتشرت الأجهزة الأمنية والشرطية منذ ساعات مساء الأمس، في كافة محافظات قطاع غزة، لتطبيق القرارات الجديدة التي اتخذتها خلية إدارة الأزمة منتصف الأسبوع الحالي.

وجاء من ضمن القرارات المتخذة وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتباراً من الساعة 9 مساء أمس الأربعاء، وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.