رهط: إصابة 3 فتية بجريمة إطلاق نار أحدهم بحالة حرجة

وطن: أصيب 3 فتية بجيل 13 عاما إلى 14 عاما بجريمة إطلاق نار في مدينة رهط فجر اليوم الخميس، حيث وصفت جراح أحدهم بالحرجة وآخر بالخطيرة، بينما الثالث وصفت بالمتوسطة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى في مدينة رهط، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية إلى 3 فتية أصيبوا بجراح جراء تعرضهم لإطلاق نار.

وقام الطاقم الطبي بنقل الفتية وهم في حالة بين المتوسطة والحرجة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج، حيث تم إخضاعهم للجراحة وتسريرهم في قسم العناية المركزة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحديث يدور عن شقيقين بجيل 13 عاما و14 عاما، أصيب أحدهم بطلق ناري في الرأس، بينما الآخر أصيب في البطن، فيما الجريح الثالث الذي وصفت حالته بالحرجة، ابن أخيهما، وتم العثور عليه على سطح منزل.

هذا ولم يتم اعتقال المشتبه بجريمة إطلاق النار على الفتية، كما لم يتم تكشف عن خلفية الجريمة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وتضاف جرائم إطلاق النار إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، التي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.

(عرب 48)