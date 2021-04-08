الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء دمشق

وطن: أعلن الجيش السوري، أن دفاعاته الجوية تصدت، ليلة أمس، لعدوان جوي إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكرت وكالة سانا الرسمية، أن الطائرات الإسرائيلية نفذت عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وتصدت لها وسائل الدفاع الجوي وأسقطت معظمها، مشيرة إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وذكرت مصادر أمنية سورية أنه في حوالي (الساعة 12:56 فجر الخميس بالتوقيت المحلي)، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة إسرائيلية فوق المنطقة الحدودية بين البلدين، وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.