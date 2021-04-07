الصحة العالمية: الصلة بين لقاح "أسترازينيكا" والجلطات الدموية "ممكنة ولكنها غير مؤكدة"

وطن: قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الصلة بين لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا وظهور شكل نادر من الجلطات الدموية هو أمر "ممكن ولكنه غير مؤكد".

وأشار خبراء المنظمة في مجال اللقاحات في بيان إلى أنه "لا بد من إجراء دراسات متخصصة من أجل فهم كامل للصلة المحتملة بين التلقيح وعوامل الخطر الممكنة"، لافتين إلى أن هذه الظواهر "نادرة جدا رغم كونها مقلقة".

وكانت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية، إيمر كوك، أعلنت عن اكتشاف "صلة محتملة" بين لقاح شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا وظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

وأقرت كوك بأنه يجب اعتبار تلك الجلطات أعراضا جانبية محتملة للقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

روسيا اليوم