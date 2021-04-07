بريطانيا تسجل 2763 إصابة و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وطن: سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، 2763 إصابة و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2763، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4367291 حالة.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في المملكة المتحدة يوم 2 أبريل 3402 حالتين، وفي 3 أبريل 3423، وفي 4 أبريل 2297، وفي 5 أبريل 2762، وفي 6 أبريل 2379.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 45 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في بريطانيا إلى مستوى 126927 شخصا.

ويأتي ذلك بعد أن وصل مؤشر الوفيات الجديدة يوم 2 أبريل 52 حالة، وفي 3 أبريل 10، في أقل حصيلة منذ 7 أشهر، وكذلك 10 متوفين في 4 أبريل، و26 في 5 أبريل، و20 في 6 أبريل.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 31.7 مليون شخص، بينهم نحو 5.5 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: (RT)