بايدن يهاتف الملك عبدالله ويعرب عن تضامنه مع الأردن ودعم بلاده لحل الدولتين

وطن: أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عن تضامن الولايات المتحدة “التام” مع الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن تحدث اليوم مع العاهل الأردني للتعبير عن دعم أمريكا القوي للأردن وللتأكيد على أهمية قيادته بالنسبة لأمريكا والمنطقة.

وأضاف أن بايدن أكد كذلك دعم أمريكا لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جهته، ذكر مكتب العاهل الأردني أنه تلقى اتصالا من بايدن عبر فيه عن تضامن بلاده الكامل مع الأردن وجهوده لحماية استقراره.