الخارجية الامريكية تعلن استئناف المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية

وطن: أعلنت وزارة الخارجية الامريكية انها تعمل مع الكونجرس على استئناف المساعدات الأمريكية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان تلك المساعدات تشمل 75 مليون دولار مخصصة للمساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) اضافة الى استئناف برامج المساعدة الأمنية الحيوية.