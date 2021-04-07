الاحتلال ينقل اول مستوطن وزوجته الى مستوطنة "ترامب" في الجولان السوري المحتل

وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن هضبة الجولان شهدت انتقال عائلة مستوطن، اليوم الاربعاء، إلى منزلها الجديد في مستوطنة "رامات ترامب" في مرتفعات الجولان السوري المحتل، التي تم الإعلان عن إنشائها في يونيو/ حزيران 2019.

وذكرت الصحيفة أن العائلة تتكون من مستوطن وزوجته في العشرينيات من عمرهما وابنتهما، وهي العائلة الأولى التي تقطن في مستوطنة "رامات ترامب"، في حين أن 4 عائلات أخرى ستنتقل للمستوطنات التي سيقطن فيها المئات فيما بعد.

يشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، قد أعلن عن إنشاء هذه المستوطنة، في عام 2019، على اسم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد اعترافه بسيادة الاحتلال على هضبة الجولان السوري المحتل.