نادي الأسير: الأسير عماد البطران يُعلّق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 47 يومًا

وطن: علّق الأسير عماد البطران (47 عامًا) من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 47 يومًا، وذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير أن الاتفاق يقضي بأن ينتهي الاعتقال الإداريّ بحق البطران في شهر تموز/ يوليو من العام الجاري.

يُشار إلى أن الأسير البطران المعتقل منذ 27 كانون الثاني/ يناير 2020، يقبع اليوم في سجن عزل "نيتسان الرملة"، بعد أن نُقل إليه في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي جرّاء تدهور طرأ على وضعه الصحي، حيث عانى مؤخرًا من تراجع واضح في وضعه الصحي.

وكان الأسير البطران قد شرع في إضرابه عن الطعام في 20 شباط / فبراير الماضي في زنازين سجن "مجدو".

يُشار إلى أن هذا الإضراب هو الإضراب الثالث الذي يخوضه الأسير البطران رفضًا لاعتقاله الإداريّ منذ عام 2013.

ومن الجدير ذكره أن البطران متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء، وكان قد واجه عمليات الاعتقال المتكررة منذ بداية أعوام التسعينيات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة العشر سنوات.