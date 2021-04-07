رويترز: الولايات المتحدة تنوي تقديم 150 مليون دولار لوكالة الاونروا

وطن: قالت مصادر مطلعه اليوم الأربعاء إن إدارة بايدن تعتزم الكشف عن حزمة تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار من المساعدات الأمريكية للفلسطينيين ، لاستعادة جزء من المساعدة التي قطعها الرئيس آنذاك دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية عن هذه المساعدات ، التي سيتم تقديمها في الغالب من خلال وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ، الأونروا ، في أقرب وقت كجزء من محاولة لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبًا خلال فترة ترامب.

وأوضح الرئيس الديمقراطي جو بايدن أنه يعتزم التراجع عن أجزاء من نهج سلفه الجمهوري الذي ندد به الفلسطينيون باعتباره منحازًا بشدة لإسرائيل.

وقد تعهدت الإدارة الجديدة سابقًا باستئناف مساعدات اقتصادية وإنسانية بمئات الملايين من الدولارات والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.

رويترز