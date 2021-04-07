مالك قناة سورية معارضة يكشف تفاصيل اجتماعاته مع ليبرمان

وطن: كشف رجل الأعمال السوري غسان عبود، مالك قناة "أورينت" المعارضة، تفاصيل لقائه بوزير حرب الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان.

عبود وفي مقال نشره موقع "أورينت"، كشف أن ليبرمان كان من ضمن الشخصيات السياسية الرفيعة حول العالم التي التقاها .

وكشف عبود المقيم في دبي أن اللقاء الأول بليبرمان كان في 2017 (لم يحدد المكان)، مضيفا أن الأخير دعاه إلى زيارة موسكو، بيد أن عبود خشي من أن يتم اغتياله هناك.

وأضاف: "رد ليبرمان يغتالوك وأنت معي؟".

ولفت إلى أن ليبرمان زاره مرة ثانية في أحد الفنادق، وعرض عليه مجددا الذهاب إلى موسكو، أو اللقاء مع وزير خارجيتها سيرغي لافروف في دولة أخرى، إلا أنه رفض ذلك.

وجاء حديث عبود عن ليبرمان في مقاله "روسيا وسياسة الاحتمال الواحد!"، ضمن حديث مطول عن الدور الذي لعبته موسكو في سوريا.

وكانت قناة "أورينت" استضافت في آذار/ مارس 2018 سفير الإحتلال في الأمم المتحدة داني دانون، وهو ما تسبب بحملة مقاطعة كبيرة للقناة.

عربي 21