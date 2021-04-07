أتلتيكو مدريد يعلن تعرض سواريز للإصابة خلال التدريبات

وطن: أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي، اليوم الاربعاء، أن نجمه الأوروغوياني، لويس سواريز، البالغ 34 عاما تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق اليوم الأربعاء.

وذكر النادي المدريدي في بيانه أن سواريز خضع لفحوصات طبية أكدت تعرضه "لإصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيسر" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب، موضحا أنه "سيتابع تطور حالته".

يذكر أن سواريز لن يشارك في مباراة فريقه المقبلة أمام ريال بيتيس، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الخامسة له أمام إشبيلية في الجولة الماضية، ليعاقب بالإيقاف مباراة واحدة.

ويتصدر أتلتيكو جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني "الليغا" برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الوصيف، و3 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثالث.

المصدر:( atleticodemadrid.com)