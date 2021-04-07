الإغاثة الزراعية تنفذ حملة توزيع وزراعة اشتال في بلدة بروقين بمحافظة سلفيت

وطن: قامت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية ) في محافظة سلفيت و بالتعاون مع لجنة الحماية المجتمعية وبلدية بروقين بتوزيع أشتال الخضروات المنزلية وبذور وسماد عضوي في البلدة، وذلك ضمن مشروع " حماية حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات حقوق الانسان ضمن القانون الدولي الإنساني ولمواجهة مرض كورونا المستجد الممول من مقاطعة كاستيلون الاسبانية " من خلال مؤسسة التعاون من أجل السلام ACPP.

واستفاد من الحملة ما يقارب 168 أسرة في البلدة، وتأتي هذه الحملة ضمان مساعي الإغاثة الزراعية لتحقيق الامن الغذائي للعائلات المتأثرة من تفشي فايروس كورونا .

وعلى هامش هذا النشاط نفذت الإغاثة الزراعية حملة لزراعة الاشتال المثمرة في المدرسة الثانوية للبنات في بلدة بروقين بالتعاون مع مؤسسة انجاز، حيث شارك في الحملة أعضاء لجان الحماية المجتمعية والمجلس البلدي والهيئة التدريسية والطالبات ومجلس أولياء الأمور في البلدة، حيث تم زراعة العشرات من اشتال المثمرة في حدائق المدرسة، ويأتي هذا النشاط تزامنا من احياء فعاليات يوم الأرض التي تنفذه الإغاثة الزراعية في محافظات الوطن.