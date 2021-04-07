طولكرم: ضبط 8 طن مخلفات مصانع بلاستيكية قادمة من "اسرائيل"

وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية في طولكرم، اليوم الثلاثاء، شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بـ8 طن مخلفات مصانع بلاستيكية "نايلون" قادمة من "إسرائيل" والتي تعتبر نفايات خطرة على البيئة الفلسطينية.

جاء ذلك أثناء قيام الجهاز بالمهام التي يقوم بها على نقاط المحبة داخل المحافظة لمكافحة كافة اشكال التهريب، حيث تم استدعاء جهة الاختصاص بدائرة سلطة جودة البيئة، والتي أقرت بدورها التحفظ على المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول والقوانين الدولية.