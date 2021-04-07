الصحة بغزة تصدر إعلاناً هاماً للمواطنين ممن تظهر عليهم أعراض "كورونا"

وطن: أصدرت وازرة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، إعلاناً هاماً بخصوص من تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة، "بناء على سياسات وزارة الصحة بالوصول إلى جميع بؤر الوباء في قطاع غزة، فإننا نهيب بجميع من تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كوفيد - 19، التوجه إلى المراكز الصحية خلال أيام الاسبوع من السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانيه ظهراً، لأخذ عينة مسحية للتأكد من التشخيص".

والمراكز الصحية هي:

محافظة رفح/ عيادة تل السلطان، مركز شهداء رفح .

محافظة خانيونس/ مركز شهداء خانيونس، مركز شهداء بني سهيلا.

المحافظة الوسطى/ مركز شهداء دير البلح، مركز شهداء النصيرات، عيادة البريج الجديدة.

محافظة غزة/ عيادة الشاطئ ، عيادة الشيخ رضوان، عيادة الدرج، عيادة صبحة الحرازين، عيادة الزيتون، عيادة الفلاح.

محافظة الشمال/ مركز شهداء جباليا، عيادة هالة الشوا، عيادة الشيماء .