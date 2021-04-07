"المجتمع المدني" يدعو لوقف التصريحات التى تسعى لتشكيك الجمهور بجدية إجراء الانتخابات وربطها بالقدس

رام الله-وطن: أعربت العديد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني عن قلقها، من التصريحات الصادرة عن الكثير من القيادات السياسية والقوائم الانتخابية، بما يتعلق باجراء الانتخابات وربطها في القدس، وعدم ربطها بقبول الاحتلال.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني في بيان لها وصل وطن، الأربعاء، أن تناول الموضوع بالشكل المتداول ولأسباب مختلفة من قبل القيادات والقوائم اصبح يؤثر بشكل مباشر على مدى تفاعل الجمهور مع الانتخابات، ويرسل رسائل عكسية حول جدية إجرائها، بما يتعارض مع التوجه الوطني للتصدي لإجراءات الاحتلال في القدس والتي ستصادر حق المقدسيين نساء ورجالا في المشاركة في اختيار ممثليهم للمجلس التشريعي الفلسطيني.

وجددت المؤسسات الموقعة على البيان تأكيدها أن الانتخابات في القدس تحمل تحدي كبير لكل الفلسطينيين ناخبين وقوائم ترشح ولجنة انتخابات.

مشددة على أن المطلوب ليس إذنا من الاحتلال الاسرائيلي انما فرض امر واقع عبر ممارسة الدعاية الانتخابية او حتى اطلاق الحملات المجتمعية من قلب مدينة القدس وفضح أي اجراء اسرائيلي بحق القوائم المترشحة، هذا هو التحدي وليس التهديد بعدم اجرائها رضوخا للموقف الاسرائيلي.

مطالبةً الأحزاب والفصائل والقوى والقوائم الانتخابية التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها يوم 22/5/2021 كاستحقاق ديمقراطي وطني فلسطيني، ووقف الحملات الاعلامية التي تربط اجراء الانتخابات بقبول الإسرائيليين مسبقا!

وفي السياق، قال عارف جفال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، إن المناكفات السياسية التي تحدث اليوم حول إجراء الانتخابات في القدس لا تصب في تطور العملية الانتخابية.

وأكد جفال لـوطن أنّ "هذه المناكفات والمزايدات تؤثر على إقبال الشعب على الانتخابات، خصوصاً المقدسيين منهم".

موضحاً أن المناكفات والجدل الإعلامي والطريقة التي تتعاطى بها الأحزاب مع موضوع الانتخابات في القدس، "سلبي جداً"، داعياً الأحزاب إلى أن تبدأ حملاتها الانتخابية من مدينة القدس وليس من مناطق أخرى.

وأضاف: التحجج بأن الاحتلال لا يسمح لنا بعمل دعاية أو حملة انتخابية من القدس أم غير مقبول، لأن الاحتلال لا يسمح حتى لجمعية خيرية بممارسة نشاطاها.

وختم جفّال بقوله: "تحدي الاحتلال يبدأ من الحملات الانتخابية والدعائية للقوائم، وليس من صندوق الاقتراع، حتى يقتنع الجمهور المقدسي أنها تستحق أصواته".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

نحن الموقعين أدناه من المؤسسات الاهلية الفلسطينية، نتابع بقلق التصريحات الصادرة عن الكثير من القيادات السياسية والقوائم الانتخابية، بما يتعلق باجراء الانتخابات وربطها في القدس، ان تناول الموضوع بالشكل المتداول ولاسباب مختلفة من قبل القيادات والقوائم اصبح يؤثر بشكل مباشر على مدى تفاعل الجمهور مع الانتخابات، ويرسل رسائل عكسية حول جدية اجراء الانتخابات، او التشكيك باجراء الانتخابات في موعدها، ويتعارض مع التوجه الوطني للتصدي لإجراءات الاحتلال في القدس والتي ستصادر حق المقدسيين نساء ورجالا في المشاركة في اختيار ممثليهم للمجلس التشريعي الفلسطيني. اننا منذ البداية قلنا ان الانتخابات في القدس تحمل تحدي كبير لكل الفلسطينيين ناخبين وقوائم ترشح ولجنة انتخابات. ان البروتوكول الخاص بالقدس في اتفاقية اعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينينة وحكومة اسرائيل طبق بتفاوت في الالتزام من قبل حكومات اسرائيل المختلفة في انتخابات اعوام 1996، الرئاسية والتشريعية، والرئاسية في2005، والتشريعية في 2006. وكنا كمجتمع مدني السباقين في اقتراح تطوير مشاركة الناخبين في القدس عبر استخدام مقرات ومدارس الامم المتحدة بدل مراكز البريد الاسرائيلية، لكن لم يتم بحث هذا الموضوع طوال سنوات المفاوضات. ان المطالبة بتغيير اليات الاقتراع في القدس الان غير منسجم مع كل التصريحات السياسية التي طالبت سابقا باعتبار الانتخابات وسيلة اشتباك مع الاحتلال في القدس. ان التحدي الاساسي الان بعد استكمال تقديم القوائم الانتخابية واعتمادها من قبل لجنة الانتخابات المركزية والتي ركزت كل القوائم على تضمين مرشحين مقدسيين من الجنسين فيها، تاتي عملية الدعاية الانتخابية فالتجارب السابقة في اعوام 1996 و2005 و2006 تشير الى تعمد الاحتلال عبر اجهزته الشرطية على منعها ومنع أي نشاط من أي جهة كانت. وعليه فان المطلوب ليس اذنا من الاحتلال الاسرائيلي انما فرض امر واقع عبر ممارسة الدعاية الانتخابية او حتى اطلاق الحملات المجتمعية من قلب مدينة القدس وفضح أي اجراء اسرائيلي بحق القوائم المترشحة، هذا هو التحدي وليس التهديد بعدم اجرائها رضوخا للموقف الاسرائيلي.

من هنا فاننا نطالب كافة الاحزاب والفصائل والقوى والقوائم الانتخابية الى:

1. التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها يوم 22/5/2021 كاستحقاق ديمقراطي وطني فلسطيني.

2. وقف الحملات الاعلامية التي تربط اجراء الانتخابات بقبول الاسرائيليين مسبقا كون هذا يعتبر رضوخ للامر الواقع والاساس هو السعي والنضال لتغييره عبر تحويل الانتخابات في القدس الى حالة نضالية اشتباكية مع الاحتلال امام انظار العالم ككل..

3. العمل الجاد لرفع نسبة المشاركة المجتمعية في الانتخابات عبر بث الرسائل الايجابية التي تؤكد الالتزام بموعد الانتخابات التشريعية.

4. نهيب بلجنة الانتخابات المركزية الطلب من القوائم ووالاحزاب السياسية التوقف عن اطلاق تصريحات تثبط من عزيمة الناخبين وتشوش على اجراءات العملية الانتخابية وتشجع على تدخل الاحتلال في العملية الانتخابية.

5. ندعوا كافة الشركاء في العملية الانتخابية، لجنة الانتخابات المركزية، الاحزاب والقوائم الانتخابية، والمؤسسات الاهلية ووسائل الاعلام الوطنية تعزيز تدخلها الايجابي بتشجيع الناخبين المقدسيين على المشاركة الواسعة في الانتخابات عبر المشاركة بعملية الدعاية الانتخابية لحظة انطلاقها والمشاركة يوم الاقتراع عبر مراكز الاقتراع المتاحة لهم لاثبات حضور القدس وهيويتها الوطنية في الانتخابات .

6. تطالب المؤسسات الموقعة على البيان منظمة الامم المتحدةو والاتحاد الأوروبي في الضغط على حكومة الاحتلال على قاعدة القانون الدولي لحقوق الانسان وأيضا بالاستناد الى القانون الدولي الإنساني

7. نهيب باهلنا في القدس بالعمل على تحدي الاحتلال لمواجهة إجراءاته والتوجه الى ممارسة حقهم/ن في المشاركة في العملية الانتخابية.

المؤسسات الموقعية:

الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون ( استقلال)

مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي

المركز الفلسطيني للتنمية للحريات الاعلامية (مدى)

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية

مركز دراسات المجتمع المدني (سيفتاس)

آكت لحل النزاعات

مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان

اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)

المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية

مؤسسة بيالارا

مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية (شمس)

منتدى شارك الشبابي

المؤسسة الفلسطينية للتمكين و التنمية المحلية (ريفورم )

مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)