محدث | الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 مواطنا، من الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من بلدة بيت امر، وهم: الاسير المحرر يوسف عبدالحميد ابو مارية (45 عاما)، وعمرو خالد العلامي ( 19عاما)، واديار ايفان جمال الصليىي (18عاما)، والاسير المحرر مجدي مرشد زعاقيق (17 عاما) .

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا واعتقلت أمين سر "فتح" في منطقة دلال المغربي جهاد خليل ابو عرام (30 عاما)، وداهمت عده منازل لنشطاء في الحركة عرف منهم: الناشط ابراهيم خالد نصار الجندي، والاسير خليل يوسف الاقرع ابو عرام، والاسير المحرر عمر الهريني في منطقة تلة الصمود جنوب شرق يطا، وهو أمين سر منطقه الشهيد ابو جهاد، والاسير طالب موسى شحادة مخامرة، وراكان حسن يوسف ابو غرام، وابراهيم الجردون الشواهين، وانس حسن، ويوسف ابو عرام.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من بلدات اليامون، وعانين، وجلبون، وهم: جهاد نواهضه، ونجله أسيد، وجمال تيسير محمود ياسين، وفؤاد ناجح ابو الرب.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثمانية مواطنين، وهم: عبد الله محمد فؤاد سمحان، واحمد زغلول مصطفى سمحان، ومؤيد فارس مصطفى سمحان، ونضال حسن مصطفى سمحان، وانس محمد يوسف سمحان، ومحمود خالد مصطفى سمحان، ومحمد طه حسن ابو فخيدة، ومدير عام مؤسسة أصدقاء متلازمة "داون" حيدر ماخو.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر رامي عبد الله محمد الطياح (44 عاما)، بعد أن داهمت منزله في الحي الجنوبي من المدينة.