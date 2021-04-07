فياض يطالب بأشد العقوبات الرادعة لجرائم قتل النساء

وطن: أدان رئيس الوزراء الأسبق، د. سلام فياض، مساء الثلاثاء، جريمة قتل المواطنة رنا حداد من مدينة الخليل على يد والدها، مطالباً بأشد العقوبات الرادعة لجرائم قتل النساء في المجتمع الفلسطينية.

واعتبر فياض في تصريح صحفي له، أن ظاهرة اتساع جرائم قتل النساء بغض النظر عن الأسباب المختلفة التي يجري الاختباء خلفها، أو التذرع بها، إنما تأتي في سياق انتشار غير مسبوق لحالة العنف المجتمعي المتفشية من ناحية، واستسهال ارتكاب مثل هذه الجرائم بسبب غياب العقوبات الرادعة لمثل هذه الجرائم من ناحية ثانية.

وشدد فياض على ضرورة إجراء التعديلات القانونية الرادعة و الكفيلة بوضع حد لمثل هذه الجرائم، وفرض أقصى العقوبات على مرتكبيها، سيما أنها باتت بالفعل تشكل ظاهرة خطيرة في المجتمع، وعلى حياة النساء بصورة خاصة.