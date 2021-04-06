غزة: تسجيل 1080 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الدورة الثانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، مساء اليوم الثلاثاء، عن "تسجيل 1080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم الثلاثاء".

وأوضحت الوزارة في تصريحٍ مقتضبٍ لها، أنّه "وبهذه الأعداد الجديد يكون العدد الكلي للإصابات اليوم 1916 إصابة بعد فحص 4982 عينة بنسبة إصابة حوالي 38%".

صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، عن "تسجيل 4 حالات وفاة و1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3921 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية".