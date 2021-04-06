مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها وسط الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون بالضرب، مساء اليوم الثلاثاء، على مواطنة وطفلتها، وسط مدينة الخليل.

وأفاد الناشط مفيد الشرباتي، بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة "الدبويا" اعتدوا بالضرب على ابنته تحرير (23 عاما) وحفيدته (عامان)، في شارع الشهداء وسط المدينة، وهما في طريقهما لزيارة منزل العائلة.

وبين أن المستوطنين يدفعون بأطفالهم للاعتداء على المواطنين في المنطقة، مشيرا إلى أنهم اعتدوا أمس على نجله حميد البالغ من العمر 10 سنوات.

وقال الشرباتي إن اعتداءات المستوطنين على المواطنين في المنطقة شبه يومية، وتتم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.