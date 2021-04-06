﻿مركز الأرض للدراسات يطلق موقع إعلامي وبحثي تفاعلي

وطن: أطلقت مركز الأرض للأبحاث و الدراسات و السياسات موقع إعلامي تفاعلي مستقل تنويري تقدمي يتبنى القضايا الوطنية بمختلف أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بثوبها البحثي والمعرفي، ويفسح المجال للفئات المهمشة وخصوصا الشباب والنساء، للمشاركة في حوار مفتوح وهادف يفضي إلى تطوير وبناء استراتيجيات وطنية واجتراح حلول إبداعية خلاقة لمعالجة أزمات الشعب الفلسطيني على اختلاف أماكن تواجده، ويطرح القضايا الوطنية بجرأة عبر حوار مجتمعي فاعل، لبلورة رأي عام فلسطيني قادر على إحداث التغيير في السياسات الفلسطينية والتأثير بها، بالإضافة إلى إعلاء قيم الديمقراطية و المواطنة و حقوق الانسان و المساواة الكاملة بين المرأة و الرجل و خضوع جميع المواطنين لسيادة القانون .

وأوضح جمال زقوت مدير المؤسسة أن الموقع ليس اخبارياً، ولا يبحث عن الخبر، ولكنه يقدم تحليلاً موضوعياً وعلمياً لكافة الأخبار في الشأن الفلسطيني، والعربي والدولي المتصل بالواقع الفلسطيني، وهو موقع كاشف للحقيقة يسعى ويجتهد في الوصول إليها، ليضعها بين أيدي المتابعين. وفي هذا الإطار يشتبك مع كل الأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها أن تشكل حالة من الإرباك في الشارع الفلسطيني، وأن رسالة الموقع الإعلامية تهدف إلى الاسهام في صون الهوية الوطنية الجامعة و إعادة تشكيل الوعي الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعصف بالقضية الوطنية و حقوق شعبنا الثابته ووفي مقدمتها حقه في العودة و تقرير المصير ،و دام بثوب تنويري تقدمي علمي وموضوعي وبأبعاد إنسانية كونية.

يذكر أن اطلاق هذا الموقع يأتي في إطار مشروع شركاء وفاعلون الذي ينفذه مركز الأرض بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبدعم من الاتحاد الأوروبي .

رابط الموقع :https://ard.ps/