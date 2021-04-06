كتبت: دعد صيرفي

"بديا بلدي"

و "بلدي أنا .. بلدي حلو كتير.. بلدي أنا بلدي اسمه فلسطين"

بديا هي بلدة فلسطينية في محافظة سلفيت، لم أزرها حتى الآن لكني وبفضل كتاب "بديا بلدي ترنيمة بد" للكاتبة والزميلة على هذه المنصة السيدة أسماء عيسى سلامة تمكنت من رسم صورة لمعالمها وحياتها وسكانها، ربما سأزورها يوماً ما خاصة وأنني بت أعرف فيها بيوتاً وأشخاصاً من خلال ذلك الكتاب الذي سيكون دليلي حينها في رحلتي الاستكشافية الأولى فيها ذات يوم، ربما كما هو كتابها هذا رحلة استكشاف داخلية لذات الكاتبة سردت من خلاله وربما امتحنت تفاصيل ذاكرتها لتشتعل في كتابها؛ تفاصيل معيشة متنقلة بين مدن ودول تبعاً لظروف شخصية، ملامح طفولة مفتقدة في أيامنا هذه، وتفاصيل علاقات مع الجد والجدة والأم والأخ والأخوات والزوج والأبناء بكامل شفافية تعقيداتها، وأساليب تربية ونشأة اتبعتها والدتها وهي من بعدها ضمن ما أسمته الكاتبة بالقوانين الصارمة والانضباط العسكري.

ولعل أهم تلك القوانين - والتي بالمناسبة يتم تطبيق عدد منها في أسرتنا أيضا - هو ما يعرف بالقانون الثالث تبعاً للكتاب، والذي ينص على أن "من يفرط في عود كبريت ، يفرط فيما هو أكبر منه"، والذي يختص بالاقتصاد والتوفير والتدبير، حرفية القانون هذا تنص على أنه في ذلك الزمن العائد إلى الثمانينات والتسعينات كنا نشعل الغاز في المطبخ لإعداد الطعام باستعمال أعواد الكبريت، وكانت والدتها تضع منفضة السجائر بجانب ذلك الغاز لتضع فيه تلك الأعواد بعد استعمالها الأول، ولتستفيد بدورها منها بإعادة استعمالها لإشعال عيون أخرى في غاز الطبخ في حال حاجتهم لإشعال أكثر من عين واحدة في آن معاً، فتأخذ عن طريقها شعلة إضافية من العين المشتعلة أصلاً لتشعل أخرى تحتاجها، وذكرت الكاتبة في كتابها وجوهاً عدة لتطبيق هذا القانون في تفاصيل حياتهم، لكن شمولية هذا القانون تجعله الأقرب بالنسبة لي؛ فالمهم أن لا تفرط في عود الكبريت في قلبك! والذي قد يمنح نوراً لمن هو حولك.

في استعراضها لعلاقاتها الأسرية والشخصية تبرز دوماً خاصية المساندة المجتمعية، فتبعاً للمثل الذي أشارت إليه الكاتبة: "نواية تسند الزير" والذي يعكس مدى التلاحم والتعاضد في العلاقات المبنية وقوة نسيجها الذي يشكل وفق رأي الكاتبة أسماء -ووفق رأيي الشخصي أيضاً- داعماً قوياً لبناء المجتمع؛ فمهما صغرت تلك المساهمات والجهود البسيطة في دعم أي فرد يحتاج أي نوع من المساعدة فإنها ستؤدي في النهاية مجتمعة إلى تحقيق غايتها وهي التكافل والتعاضد والاكتفاء المجتمعي بذاته، فكما يقال أيضاً باللهجة العامية: "نتفة ع نتفة فوق النتفة بيبطل اسمها نتفة".

لعل أبرز العلاقات التي استعرضتها الكاتبة -من وجهة نظري- كانت تفاصيل حياتها مع الجد والجدة (من طرف أمها) في سنيريا، فقد جعلني رصدها وانطباعاتها عن تلك الفترة التفت إلى أهمية ما يستشفه الصغار وتمتصه دواخلهم ليطبقوه في حياتهم المستقبلية، تفاصيل تعلم الكاتبة للأعمال المنزلية من جدتها ورحلاتهم إلى بيارة جدهم هناك في فترة طفولتهم ومساعدتهم له في أعمال الزراعة، فحياتهم في تلك المرحلة كانت موزعة بين العمل والجد والتعب وبين اقتناص لحظات من اللعب والضحك والمزاح.

كما رصدت الكاتبة التحول والتطور الحاصل على النسيج العمراني والاجتماعي والاقتصادي لبديا، والتي تحولت من مجرد قرية صغيرة ذات بيوت متقاربة وأحواش وأزقة، إلى بيوت وعمارات متعددة الطوابق ومتباعدة ومنتشرة في أراضي البلدة حالياً على حساب الأراضي الزراعية، والنقلة النوعية في التعداد السكاني وعدد الخدمات وتنوعها الحالي في البلدة، كما استعرضت التغيير الحاصل في العادات والتقاليد والمناسبات تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وهو ما يعكس حالة يمكن تعميمها على الكثير من التجمعات السكنية في فلسطين.

تقول الكاتبة أسماء في كتابها: "ها أنا ذا أعود مجدداً يا بديا، عدت المرة باختياري وقناعتي التامة، أنت الحل بالنسبة لي، أنت الملجأ وقت الشدة، ملاذي وسكني وسكينتي، سيربو أبنائي فيك، يمشون في شوارعك التي تغيرت كثيراً، سيكون لهم أصدقاء هنا، سيلعبون في الحارة كما لعبت في طفولتي، ويشترون السكاكر والحلويات من الدكاكين، سيصحون على صياح الديك، ربما سيقطفون الزيتون يوماً ربما سيكونون أحجار بد... من يعلم"، كانت عبارتها تلك اختزالاً لسنوات وسنوات من البحث الشخصي الخاص لنفسي عن ملجأ أو عن مدينة أو بلدة أنتمي إليها، فنحن هنا معلقون على حافة العودة التي لا تأتي، بين تمسك بهذا الحق وبين رغبة بالمضي في حياتنا دون مكان يعترف بنا ودون لجوء دامغ على جباهنا ودون خوف من انعدام الملجأ حين الخطر؛ تعود أسماء إلى بديا مجدداً كلما تكررت أحداث تبعدها عنها، فتستقبلها بلدتها الحبيبة بديا بلا عتب وبكل ترحاب وسخاء، فهي "بديا بلدي... ترنيمة بد" فنحن زيتون البلاد وباقٍ فينا خيره.