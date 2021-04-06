الداخلية بغزة تعلن سلسلة إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس "كورونا"

وطن: أصدرت وزارة الداخليّة في قطاع غزّة، مساء اليوم الثلاثاء، سلسلة من الإجراءات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" في القطاع.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إنّه "وفي إطار التقييم المستمر للحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، فقد قررت خلية إدارة الأزمة فرض مزيد من الإجراءات الوقائية؛ لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس".

وقررت الوزارة "وقف حركة المركبات بشكلٍ كامل اعتبارًا من الساعة 9 مساء غد الأربعاء، وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد (11 أبريل)، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة".

كما قررت "إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر"، مُشيرةً إلى "الإبقاء على الإجراءات المتخذة سابقًا، وهي: إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة".

وأكَّدت الوزارة على أنّ "مباحث كورونا بالشرطة ستقوم بتكثيف جولاتها ومتابعتها لالتزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقًا للقانون".

صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن "تسجيل 4 حالات وفاة و1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3921 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ويُشار إلى أنّ قطاع غزّة يشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" خلال الأيّام الماضية، فيما تدعو وزارة الصحة كافة المواطنين لزيادة الالتزام بالإجراءات الوقائيّة تجنبًا للإغلاقات والتشديد.