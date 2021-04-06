"المشهداوي رام الله".. أضخم وأفخم افتتاح في فلسطين

وطن: افتتحت شبكة المشهداوي، فرع في رام الله "لاكاسا مول"، وسط اقبال منقطع النظير، إذ توافد اليه آلاف الزبائن من كافة مدن الضفة.

وتعتبر شبكة المشهداوي الأكبر في المجتمع العربي، حيث توفر للجمهور الواسع كل احتياجات المنزل من مواد تموينية، لحوم، خضار وفواكه، أدوات منزلية وأجهزة كهربائية في مكانٍ واحد.

يذكر أن مساحة فرع المشهداوي رام الله تقدر بحوالي 4000 م ، والتنظيم يمنح المتسوق التمتع في كل لحظة والتجول بين أقسام السوبر المختلفة بأريحية إلى جانب وجود كل مستلزمات المنزل في متناول اليد دون حاجة الذهاب إلى مكان آخر، فعامل الراحة وعدم التنقل بين أكثر من مكان يسهل عملية الشراء على العائلة.

وقامت الشبكة بحملات وخصومات خاصة بمناسبة الافتتاح شملت كل الأقسام.