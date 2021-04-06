مجلس الوزراء السوداني يلغي قانون مقاطعة "إسرائيل"

وطن: أفادت وسائل إعلامٍ سودانيّة، اليوم الثلاثاء، بأنّ مجلس الوزراء السوداني أجاز مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة "إسرائيل"، والذي يعود إلى العام 1958 الذي أقرته الدول العربية آنذاك.

وقال المجلس في تعميم صحافي: "لقد أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958"، فيما شدّد المجلس في الوقت نفسه على "موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين"، على حد قوله.

ومن المتوقّع أن يُحيل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين لإجازته بصورته النهائيّة، في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى الآن.