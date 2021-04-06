وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال تقتحم قسم 4 في سجن "رامون"

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، قسم رقم 4 في سجن رامون وأجرت أعمال تفتيش استفزازية داخل زنازين الأسرى.

وأفادت مصادر محلية، أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم 4 في سجن رامون وأجرت أعمال تفتيش استفزازية في القسم.

والجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من وجود اتفاق بين الأسرى وإدارة السجون منذ سنوات يقضي بمنع دخول قوات القمع أو ما تسمى بـ"المتسادا" بشكل خاص إلى غرف الأسرى، بما تُشكله هذه القوات من خطورة كبيرة على حياة الأسرى، إلا أنها تتعمد إدخالها من وقت لآخر.