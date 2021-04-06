جولة المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة تُكلل بالفشل

وطن: فشلت، اليوم الثلاثاء، جولة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، والذي عقد مع اثيوبيا والسودان في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية"كينشاسا"، يومي الرابع والخامس من أبريل الشهر الحالي.

ويشار إلى أن الجولة شملت وفود من الدول الثلاث، قد اجتمعت في جمهورية الكونجو الديمقراطية من أجل التفاوض حول سد النهضة.

وقبل بدء الاجتماعات، قالت مصر إنها تمثل الفرصة الأخيرة لاستئناف المفاوضات قبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء السد للعام الثاني على التوالي بعد بدء هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي للصحفيين:" إن إصرار إثيوبيا على مثل هذه التحركات الأحادية يمثل انتهاكا للقانون الدولي".

ويشار إلى أن السودان ومصر اتفقتا على اقتراح بإشراك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات، كإضافة لوسطاء الاتحاد الأفريقي الحاليين.

وكانت مصر عبرت عن رفض اثيوبيا للاقتراح خلال الإجتماع، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى لاستئناف المفاوضات، بان الموقف يكشف غياب الإرادة السياسية لدى الاثيوبين للتفاوض حول سد النهضة.

وفي ذات السياق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إن "المساس بمياه مصر خط أحمر وسيؤثر على استقرار المنطقة بشكل كامل".

ومن جانبها عبرت، وزيرة الخارجية السودانية قائلة: "بدون منهج جديد (للمفاوضات)، هو مساحة للإثيوبيين عشان يفرضوا الأمر الواقع ويضعوا كل شعوب المنطقة في خطر بالغ".

المصدر:"SWI" هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية