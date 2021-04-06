الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا ويقتحم عدة منازل في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء، أسيرًا محررًا واقتحمت عدة منازل في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بينها منزل النائب عن حركة حماس محمد أبو جحيشة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر إبراهيم سالم النطاح، عقب اقتحام منزله في بلدة إذنا جنوبي الخليل.

وأشارت إلى أنها اقتحمت عدة منازل في الخليل، بينها منزل النائب أبو جحيشة، والمواطن جعفر نوح أبو عيشة في ننقر جنوبي غرب المدينة.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على المدخل الشمالي لبلدة تقوع جنوبي مدينة بيت لحم جنوبًا، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم