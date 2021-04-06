الاحتلال يحكم على الأسير طارق مطر بالسجن لمدة 4 سنوات

رام الله-وطن: حكمت محكمة الاحتلال في عوفر، اليوم الثلاثاء، على الأسير طارق يوسف مطر، من مدينة رام الله، بالسجن الفعلي مدة 4 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 5000 شيكل.

ويشار إلى أن مطر تم اعتقاله في اكتوبر عام 2019 عند مروره من حاجز زعترة، وتعرّض للتحقيق العسكري في مركز تحقيق المسكوبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسير مطر، يعمل كمرشد وأخصائي نفسي في مدرسة الفرندز، وحاصل على ماجستير في علم نفس مجتمعي.

ويذكر أن الاعتقال الأول لمطر كان عام 2006 عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً.