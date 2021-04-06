"الصحة": تسجيل 21 وفاة و2593 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 وفاة و2593 اصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 57، طوباس 44، جنين 222، نابلس 228، طولكرم 103، الخليل 197، سلفيت 20، ضواحي القدس 23، رام الله والبيرة 138، أريحا والأغوار 12، بيت لحم 32"، قطاع غزة 1463، مدينة القدس 54.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي : "قلقيلية 34، طوباس 18، جنين 151، نابلس 281، طولكرم 32، الخليل 94، سلفيت 32، ضواحي القدس 19، رام الله والبيرة 104، أريحا والأغوار 15، بيت لحم 111"، قطاع غزة 412، مدينة القدس 152.

وتم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 1، بيت لحم 6، رام الله والبيرة 1، سلفيت 1، طولكرم 3، نابلس 3"، قطاع غزة 4، مدينة القدس 2.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 203 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 582 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 109894،بينهم 11432 تلقوا الجرعتين من اللقاح.