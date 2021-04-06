القدس: الاحتلال يعتقل مدير مكتب إقليم "فتح" ومدير فندق الامبسادور ويستدعي آخرين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدير مكتب إقليم حركة "فتح" في مدينة القدس المحتلة عادل أبو زنيد، ومدير فندق الامبسادور بحي الشيخ جراح سامي أبو دية، واستدعت آخرين، عقب منع فعالية حول الانتخابات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلتهما عقب منع عقد لقاء تشاوري حول الانتخابات، نظمته مؤسسات المجتمع المدني في القدس، تحت عنوان : "القانون الدولي يكفل لنا حق الاقتراع".

وأشارت إلى أن تلك القوات فرضت طوقا أمنيا في محيط المكان، ومنعت الدخول إلى الفندق.

كما سلّمت قوات الاحتلال المرشحين عن حركة "فتح" في القدس مدير نادي الأسير ناصر قوس، ود.غادة أبو ربيع، بالإضافة إلى مدير المقدسات في إقليم "فتح" عوض السلايمة، والمقدسي عاهد الرشق، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق "المسكوبية".

(وفا)