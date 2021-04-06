الأسير علي نزال من قلقيلة يدخل عامه الـ15 في سجون الاحتلال

وطن: دخل، اليوم الثلاثاء، الأسير علي نزال 48 عاماً من قلقيلية، عامه الـ 15 على التوالي في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن الأسير علي نزال محكوم بالسّجن لمدة 20 عامًا.

وبحسب نادي الأسير، في بيان له، أن الأسير نزال حينما اُعتقل في العام 2007 كانت أكبر بناته تبلغ من العمر 4 أعوام، وأصغرهم خمسة أيام، وخلال سنوات أسره ففقدَ والده، دون أن يتمكن من وداعه.

وأوضح نادي الأسير أن نزال رُزق بطفل عبر النطف المحررة عام 2013، كما تمكّن من استكمال دراسته والآن هو على وشك الحصول على درجة الماجستير، ويقبع حاليا في سجن "النقب" الصحراوي.