لليوم الثاني على التوالي.. تواصل محاكمة نتنياهو

وطن: من المقرر أن تتواصل اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لليوم الثاني على التوالي، للاستماع للشهود في الملفات المتهم بها.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، إن المدير العام السابق لموقع واللا العبري إيلان يشوعاه، سيواصل تقديم شهادته بشأن المحتوى الذي كان ينشر في الموقع لتعزيز مكانة نتنياهو وعائلته، ومهاجمة خصومه.

يذكر أن يشوعاه، أدلى بالأمس بالجزء الأول من شهادته أكد خلالها أن نتنياهو وعائلته قدموا منذ عام 2012 الكثير من الطلبات لرئيس التحرير للتأثير على محتوى المواد المنشورة في الموقع.

وكانت غالبيتها طلبات تتعلق بحذف تقارير تتعلق بنتنياهو وزوجته سارة بما في ذلك ما يتعلق بقضية الغواصات، في مقابل نشر تقارير تؤيده.

وقال يشوعاه "إن ألوفيتش أوعز إليه بنشر تقارير تهاجم زعيم يمينا نفتالي بينيت، وأن زوجته إيريس ألوفيتش كانت تتدخل في محتوى ما ينشر على الموقع".

وعقدت أولى جلسات مرحلة الاثبات الاستدلالية، والسماع لشهادات الشهود في القضايا التي يحاكم بها نتنياهو أمس، والذي تم إعفاؤه من حضور باقي الجلسات ومنها جلسة اليوم، عقب حضوره أمس الجلسة الافتتاحية.

واتهمت المدعية العامة ليآت بن آري خلال تقديم مرافعتها، نتنياهو بإساءة استخدام السلطة الموكلة إليه، في محاولة منه لتحقيق منفعة شخصية.

ووصف نتنياهو، ما جرى من في محاكمته بمثابة "محاولة انقلاب" تهدف للإطاحة بأقوى رئيس وزراء يميني.

وهاجم نتنياهو خلال مؤتمر صحفي له بعد ساعات من الجلسة الأولى لمرحلة الإثبات، المدعية العامة ليآت بن آري، قائلًا "في جلسة الاستماع حين دافع عني فريق الدفاع، لم يكن المدعي نفسه حاضرًا، لا يوجد شيء أكثر من ذلك يثبت أن جلسة الاستماع في قضيتي كانت عرضًا".