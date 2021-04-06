المجلس الأكاديمي والإتحاد العام للنقابات العمالية يطالبان جامعة القدس بالعودة عن الإجراءات غير القانونية المتمثلة بفصل 3 نقابيين منها

رام الله - وطن: استنكر المجلس الأكاديمي الفلسطيني ما قامت به ادارة جامعة القدس بفصل الجامعة لأعضاء المجلس الأكاديمي وهم الدكتور مجدى حمايل رئيس نقابة العاملين، والدكتور عبدالله نجاجرة أمين سر نقابات العاملين في الجامعات، والدكتور محمد عمارنة مستشار وأستاذ قانون في الجامعة.

واستنكر المجلس الأكاديمي في بيان له وصل وطن سياسات الجامعة التعسفية، مؤكدا على حرية العمل النقابي، وضرورة حمايته.

ودعا المجلس ادارة جامعة القدس للعدول عن قرارها، ليتمكن الزملاء من اكمال مسيرتهم الأكاديمية والنقابية.

من جانبه استنكر الإتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة فصل جامعة القدس 3 نقابيين من الجامعة.

وقال الاتحاد في بيان وصل وطن نسخة عنه انه في الوقت الذي يواجه فيه شعبنا اقسى الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ظل تداعيات أزمة كورونا والانتهاك الصارخ لحقوق العمال وازدياد حالات الفصل التعسفي اقدمت ادارة جامعة القدس على فصل ثلاثة نقابيين على خلفية دفاعهم عن حقوق زملائهم في الجامعة .

وتابع البيان ان ادارة جامعة القدس والتي تعتبر نفسها من أرفع الجامعات في فلسطين وتعتبر بأن التعليم وحرية التعبير يسيران جنبا الى جنب أقدمت دون ان يرف لها جفن على فصل ثلاثة من النقابيين من الصف الاول تعسفيا بعد مطالباتهم النقابية لانهم دافعوا عن حقوق زملائهم ورفعوا مذكرة بمطالبهم المحقة الى ادارة الجامعة فكانت المطالب هي مطالب عمالية هدفها تحسين ظروف وشروط العمل للعاملين في الجامعة والتي كان من أبرزها:

المطالبة بإضافة غلاء المعيشة 4.1 على الراتب المحسوب لأغراض التقاعد

إضافة 5.15 % على الراتب الأساسي لأغراض التقاعد

صرف بدل فرق العملة على الراتب وليس ترصيده

عودة صرف الـ 5 %من الراتب بعد ان تم تسديد ديون التقاعد

وقال الاتحاد ان الاجراءات غير القانونية التي تم تنفيذها من قبل ادارة جامعة القدس والتي ضربت في الصميم الحقوق الأصيلة للإنسان وعلى رأسها الحق في التنظيم النقابي تتطلب من الحكومة ممثلة بوزارة العمل وبشكل سريع إقرار الحصانة النقابية للنقابيين.

ودعا المجلس ادارة جامعة القدس الى تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية تجاه كل ما جرى واعادة كافة النقابيين الذي تم فصلهم الى عملهم فورا وفتح حوار فوري وجدي مع ممثلي النقابة للتفاوض بخصوص مطالب العاملين في الجامعة.

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