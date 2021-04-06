علماء يقترحون نظرية جديدة لبنية الكون

وطن: أعلن علماء جامعة كوبنهاغن الدنماركية عن شكوكهم بصحة نظرية بنية الكون الحالية ويقترحون نظرية بديلة لها.

ويذكر أنه وفقا للنظرية السارية حاليا 5% من الكون يتكون من المادة الاعتيادية، و25% من المادة المظلمة، و70% من الطاقة المظلمة. ولكن علماء الفيزياء في جامعة كوبنهاغن، يعتقدون أن هذه النسب قد تكون غير صحيحة، وأنه يمكن استبدال الطاقة المظلمة بالمادة المظلمة وتكون على شكل قوى مغناطيسية.

ويقول الباحث ستين هارلي هانسن، "لقد حذفنا الطاقة المظلمة من المعادلة، وأضفنا خصائص جديدة للمادة المظلمة . ويبدو أن لهذه الخصائص الجديدة، تأثير مماثل لتأثير الطاقة المظلمة في توسع الكون".

ووفقا للنظرية الجديدة، منح العلماء 25% من المادة المظلمة صفات خاصة، تجعل 70% من الطاقة المظلمة عمليا عديمة الفائدة. ووفقا لاستنتاجات الفريق العلمي، تؤثر القوى المغناطيسية للمادة المظلمة في توسع الكون بنفس الطريقة التي تؤثر بها الطاقة المظلمة.

ويعترف الباحثون، بأن هذا الاكتشاف، قد يكون مجرد مصادفة، وهم بحاجة إلى إجراء دراسات إضافية.

المصدر: (نوفوستي)