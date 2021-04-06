برشلونة يشعل "الليجا" بانتصار قاتل على بلد الوليد

وطن: قاد اللاعب عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة فريقه لتحقيق انتصار قاتل بهدف دون رد على بلد الوليد مساء الاثنين، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وسجل ديمبلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90، علمًا أن حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه أوسكار بلانو لاعب بلد الوليد بعد تدخله العنيف ضد ديمبلي بالدقيقة 79.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة بالمركز السادس عشر.