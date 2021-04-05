الاحتلال يستدعي 3 مقدسين لمراجعة مخابراته غدا

وطن: أكد الكاتب والمختص بالشأن المقدسي راسم عبيدات، اليوم الاثنين، أنّ الاحتلال أبلغه هو ومجموعة أخرى كانوا في طريقهم إلى استقبال الأسير المحرر القائد رشدي أبو مخ، أن عليهم مراجعة مخابراته غدًا الساعة العاشرة صباحًا.

وحول ما حدث معهم اليوم، كتب عبيدات على صفحته على فيسبوك ما يلي: "يبدو أنّ الاحتلال وأجهزة مخابراته فقدوا صوابهم ووصلوا إلى مرحلة الإفلاس، على مدخل باقة الغربية اعترضتنا شرطة الاحتلال ومخابراته، وبعد طول انتظار تم اقتيادنا إلى محطة شرطة باقة الغربية".

وأضاف: أبلغتنا بأننا موقوفون على ذمة المخابرات، وتم تحويلنا للتحقيق في المسكوبية، حيث وأبلغتنا في تمام الساعة الخامسة بأن عليكم أن تكونوا في المسكوبية في تمام السادسة مساء.

وتابع: "قلنا لهم "بنركب جنحان" وبنوصل، وفي الطريق إلى المسكوبية أبلغت مخابرات الاحتلال المحامي بلال نعامنه بأن علينا الحضور غداً الساعة العاشرة صباحاً للتحقيق في المسكوبية".

يشار إلى أنّ مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى والمحررين أفاد، مساء اليوم، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين كانوا في طريقهم إلى حفل استقبال الأسير المحرر القائد رشدي أبو مخ.

وأوضح مركز حنظلة أنّ المعتقلين الخمسة هم: القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ناصر أبو خضير، وعبد اللطيف غيث، وراسم عبيدات، وحسن أبو خضير، وعدنان شلالدة.

وأشار المركز أن عملية الاعتقال جرت بالقرب من مدخل باقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت صباح اليوم عن القائد الفلسطيني الأسير رشدي أبو مخ بعد 35 عامًا من الاعتقال في سجونها، علمًا أنه يعتبر أحد "الأسرى القدامى"، وهو معتقل قبل توقيع اتفاقية "أوسلو".