نقابة الاطباء تقرر سلسلة فعاليات جديدة

وطن: أفادت نقابة الاطباء انه رغم ثبوت حقوق الأطباء للجميع وإقرارها من الحكومة نفسها بتوقيعها على اتفاقيه ملزمه لها، ورغم قناعة كل من حاول التدخل بذلك إلا أن الحكومة ما زالت تكابر وتماطل باعذار واهية.

واضافت النقابة في بيان صحفي: "لقد تحمل الأطباء عبء الجائحة والنقص الشديد بالتجهيزات والكوادر وقدموا كل ما بوسعهم من جهد بأمانه واخلاص ومهنية".

واستهجنت النقابة موقف الحكومة قائلة "نستغرب ما تقوم به ومع ذلك مازال الامل قائما بانهاء الخلاف رغم تضاؤله مع كل وعد ينقض ومع كل موعد يلغى، الامل باقي بوجود بعض الحريصين والذين طلبوا تمديد المهلة لأيام اخرى لعل وعسى أن يتمكنوا من إيصال صوت الحق.".

وبناء عليه نبقي على الفعاليات وعلى نفس الوتيره حتى نهاية الأسبوع، بحيث تكون على النحو التالي:

1- العمل بالمستشفيات لايام الثلاثاء 6/4 والأربعاء 7/4 والخميس 8/4 يكون بالمناوبين فقط مع وقف العيادات الخارجية والعمليات المبرمجه، ويستثنى من ذلك كل ما له علاقه بعلاج مرضى الكورونا وكذلك اقسام الطوارئ والولادة والأورام وغسيل الكلى و مرضى الدم بحيث تعمل بالحد الأدنى وتقديم الخدمات الطارئة والمستعجلة فقط.

2- يتوقف العمل بالرعاية الصحية الأولية ومبنيي وزارة الصحة في نابلس ورام الله ايام الثلاثاء 6/4 والخميس 8/4 بشكل كامل مع عدم التوجه ويشمل ذلك مراكز الفرز والسحب والتطعيم.

3- يوم الاربعاء 7/4/2021 يكون العمل بشكل كامل حتى يتسنى للمراجعين والمرضى أخذ أدويتهم.

ودعت الهيئة العامة لاجتماع تشاوري وضروري يوم الاثنين القادم الموافق 12/4/2021 في مقر النقابة الساعة العاشرة صباحا من أجل بحث الخطوات اللاحقة.